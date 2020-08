Champions: Atalanta prova a scrivere la storia

ROMA, 11 AGO - È giunto il momento storico dell'Atalanta, che per la prima volta nella sua storia gioca un quarto di finale di Champions League contro la corazzata del Paris Saint Germain. I nerazzurri vogliono provare a scrivere la storia conquistando la semifinale ma l'impresa con i parigini si presenta proibitiva. Per gli esperti di Sisal Matchpoint il Psg è favorito, a 2.00, il successo dei bergamaschi vale 3.30 mentre il pareggio si gioca a 4.00. Più netto il vantaggio dei parigini nelle quote qualificazione con il passaggio turno a un facile 1.57 contro il 2.40 della Dea. Diverse le assenze nel Psg, non ci sarà Di Maria, squalificato. Se ne sono andati Meunier e Cavani, in scadenza a fine giugno, fuori anche Verratti, infortunato. La squadra parigina resta sempre temibile, davanti ci sarà la coppia Icardi e Neymar, entrambi in gol a 2.25. Mbappè partirà dalla panchina, potrebbe entrare a gara in corso e la sua rete nel secondo tempo si gioca a 2.90. Qualche defezione anche per Gasperini che dovrà fare a meno dei due titolari Gollini e Ilicic. A segnare dovrà pensarci Zapata, a 3.00, aiutato da Malinovskyi, grande rivelazione della stagione d'oro dell'Atalanta, la cui rete è a 5.00. Per l'Atalanta raggiungere la finale di Champions League sarebbe un traguardo sorprendente e storico, la possibilità si gioca a 4.00 e l'avversaria più probabile sarebbe il Manchester City di Guardiola, una finalissima proposta a 7.50. I nerazzurri sono ben piazzati nella griglia delle favorite per la vittoria finale, a quota 9.00 insieme a pezzi da novanta come Barcellona e Atletico Madrid, dietro ai favoriti numero uno del City, a 3.25 al Bayern Monaco, a 4.00, e al Psg, dato vincente a 6.00. (ANSA).