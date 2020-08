Ciclismo: Milano-Sanremo, percorso allungato fino a 305 km

ROMA, 07 AGO - Il percorso della 111/a edizione della Milano-Sanremo di ciclismo, in programma domani e organizzata da Rcs Sport, subisce nuove variazioni. La direzione organizzativa della classicissima, poco fa, ha comunicato che, "a causa delle recenti perturbazioni meteorologiche che hanno colpito Alessandria, si è resa necessaria una modifica del percorso. Tale variazione comporterà un allungamento del percorso di 6 km". Pertanto, la corsa misurerà 305 chilometri e non 299 km come precedentemente stabilito. Il foglio firma e la partenza dei corridori, dunque, saranno anticipati di 10'. (ANSA).