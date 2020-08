Atletica:Tamberi torna in pedana,'io in forma stratosferica'

ROMA, 07 AGO - "Dopo il lockdown ai box abbiamo messo tutto a punto e ora non vedo l'ora di gareggiare, sono carico come una molla, molto più dell'anno scorso. Mi sento in una forma stratosferica. Il lavoro pre-olimpico c'è e si vedrà in gara". Lo dice l'altista azzurro Gianmarco Tamberi, intervistato dall'ANSA a pochi giorni dal suo ritorno in una gara internazionale il prossimo 16 agosto a Leverkusen. Una tappa che anticipa la Jump Session 2 organizzata dallo stesso Gimbo ad Ancona il 21 agosto, poi un'altra tappa internazionale a Ostrava prima del Golden Gala di settembre allo Stadio dei Marmi, tutte tappe che inaugureranno la stagione che porterà alle Olimpiadi di Tokyo 2021: "Il sogno olimpico? Non l'ho mai nascosto - confessa Tamberi - con tutto il rispetto per i miei avversari e senza presunzione alcuna: è lo stesso dal 2016, rimane il mio obiettivo, il mio sogno. L'importante è sognare il più in alto possibile". (ANSA).