Ciclismo, Giro Polonia: incidente a Delage, finisce in ospedale

(ANSA-AFP) - VARSAVIA, 07 AGO - Il francese Mickael Delage è stato trasportato in ospedale dopo una pesante caduta nella 3/a tappa del Giro di Polonia di ciclismo. Lo ha annunciato la Groupama-FdJ, la squadra del corridore francese. "Mickael Delage ha subito una pesante caduta durante il Giro di Polonia ed è stato trasportato in ospedale. È cosciente. Daremo maggiori informazioni questa sera", ha scritto Groupama su Twitter. Secondo la radio polacca RMF FM, il corridore è stato portato in ospedale a bordo di un elicottero. L'episodio si è verificato due giorni dopo il gravissimo incidente che ha coinvolto l'olandese Fabio Jakobsen nel finale della 1/a tappa della gara. Il corridore è stato risvegliato oggi dal coma farmacologico e gli specialisti hanno detto che le sue condizioni sono buone. (ANSA-AFP).