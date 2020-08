Calcio: dopo ko Europa Roma in vacanza, appuntamento il 27/8

ROMA, 07 AGO - Ieri l'eliminazione dall'Europa League per mano del Siviglia, oggi il rompete le righe. Cala il sipario sulla deludente stagione della Roma, alle prese fuori dal campo col passaggio di proprietà da James Pallotta al Gruppo Friedkin. La squadra si ritroverà a Trigoria il 27 agosto per sottoporsi a un ciclo di tamponi mentre non sono in programma le consuete visite mediche pre-ritiro poiché saranno valide quelle effettuate per la ripartenza del campionato dopo la sosta causata dall'emergenza coronavirus. Dzeko e compagni torneranno ad allenarsi agli ordini di Paulo Fonseca il 28, ma il giorno successivo il tecnico portoghese dovrà già fare a meno dei nazionali che partiranno per aggregarsi alle rispettive squadre impegnate tra Nations League e amichevoli. L'intera preparazione pre-campionato si svolgerà al centro sportivo, ai giocatori inoltre è stato fornito un programma di allenamento da seguire durante i giorni di pausa oltre a un gps per monitorarne la condizione. (ANSA).