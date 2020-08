Champions: Setien, Napoli migliorato ma io ho trio da sogno

ROMA, 07 AGO - "Il Napoli è migliorato tantissimo rispetto a quello che abbiamo affrontato nella partita di andata, ora difende bene e quando attacca può far male, ma noi del Barcellona abbiamo dei grandi campioni e un trio offensivo da sogno". Alla vigilia della sfida con la squadra di Gattuso per il ritorno degli ottavi di Champions (1-1 all'andata al San Paolo), il tecnico 'blaugrana' Quique Setien manifesta ottimismo, pur rispettando gli avversari e indica nel settore avanzato (schiererà il tridente Messi-Suarez-Griezmann) l'asso nella manica dei suoi. "Già alla fine della Liga, che pure non abbiamo vinto - dice Setien - ho avuto sensazioni positive, ma avevamo bisogno di qualche giorno di riposto perché tante partite in questo periodo, una dopo l'altra, ci avevano stancato. Ma ora abbiamo ricaricato le pile e in allenamento ho visto buone cose. La formazione? L'ho già decisa da qualche giorno. Il mio futuro? Non mi è mai passato per la testa, neppure per un minuto, che questa potrebbe essere la mia ultima partita alla guida del Barça". (ANSA).