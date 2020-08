F1: Leclerc si ribella sui social, io non sono un razzista

ROMA, 06 AGO - "E' molto triste vedere come le mie parole vengano distorte per creare titoli che mi fanno sembrare un razzista. Non sono razzista e odio assolutamente il razzismo. Il razzismo è disgustoso". Così Charles Leclerc, sul proprio account ufficiale di Twitter, risponde, a pochi giorni dal Gp d'Inghilterra, a chi lo accusa di non essere solidale con gli altri piloti sulla questione razzismo. Leclerc, assieme a qualche altro collega, non si era inginocchiato in segno di solidarietà sulla griglia di partenza dei Gran premi. (ANSA).