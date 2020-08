Ciclismo: Milano-Sanremo di mezza estate, Nibali contro tutti

ROMA, 06 AGO - Dopo la Strade Bianche, il circuito World Tour 2020 prosegue con la Milano-Sanremo, in programma dopodomani. La classicissima di primavera, a causa della pandemia, è stata trasformata in evento top dell'estate italiana. Il tracciato è stato rivisto dagli organizzatori di Rcs Sport, per una gran parte, e allungato di alcuni chilometri. Fra i big al via i francesi Julian Alaphilippe, Arnaud Demare e Nasser Bouhanni, lo slovacco Peter Sagan, l'olandese Mathieu Van der Poel, i belgi Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert e Wout Van Aert, Alessandro De Marchi, Davide Formolo, Matteo Trentin, Elia Viviani, Alberto Bettiol, Filippo Ganna, Gianni Moscon, Vincenzo Nibali, il norvegese Alexander Kristoff, il polacco Michal Kwiatkowski e il colombiano Fernando Gaviria. (ANSA).