Golf: Ryder '21, Usa conferma 6 wild card per Stricker

ROMA, 06 AGO - La PGA of America nonostante il rinvio di un anno della Ryder statunitense, slittata al 2021 (24-26 settembre) a causa dell'emergenza sanitaria, conferma che il capitano degli USA nel Wisconsin, Steve Stricker, avrà la possibilità di scegliere 6 dei 12 giocatori che affronteranno l'Europa nella super sfida di golf in programma al Whistling Straits Golf Course di Haven. L'organizzazione statunitense, a poche ore dal via del PGA Championship (primo Major 2020 a San Francisco, in California), ha stabilito altresì che tutti i punti guadagnati dai giocatori americani dall'inizio delle qualificazioni (2019) continueranno ad essere riconosciuti. Ma il processo di qualificazione viene ovviamente prorogato. Quelle riguardanti i 6 giocatori che staccheranno, per meriti sul campo, il pass per il Wisconsin si concluderanno dopo il BMW Championship 2021, secondo evento dei play-off della FedEx Cup. Mentre Stricker svelerà le sue scelte dopo il Tour Championship 2021, atto conclusivo della post season del PGA Tour. (ANSA).