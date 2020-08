Golf: PGA Championship al via, tamponi tutti negativi

ROMA, 06 AGO - Sono tutti negativi i tamponi per il Coronavirus richiesti dalla PGA of America a poche ore dal via del PGA Championship, primo Major 2020 al via oggi a San Francisco. Buone notizie arrivano dalla California in vista dell'atteso torneo del Grande Slam. Che vedrà in campo, sul percorso del TPC Harding Park, 91 tra i migliori 100 giocatori al mondo, di cui 48 tra i primi 50. Tra questi anche Justin Thomas, numero uno del world ranking, e Tiger Woods, a caccia della 16esima vittoria in carriera in un Major. (ANSA).