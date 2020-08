Europa League: 2-1 al Lask Linz, United ai quarti

ROMA, 05 AGO - Manchester United batte Lask Linz 2-1 (0-0) nel ritorno degli ottavi di finale dell'Europa League disputato sul terreno dell'Old Trafford di Manchester. I gol tutti nel secondo tempo: al 10' gli austriaci di Dominik Thalhammer vanno in vantaggio con Wiesinger, al 12' pareggio di Lingard per gli inglesi e al 43' gol-vittoria di Martial. All'andata i 'Red devils' si erano imposti per 5-0 in trasferta. Nei quarti il Manchester United affronterà il Copenaghen (10 agosto, alle 21). (ANSA).