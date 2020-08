Europa League: 2-0 al Getafe, Inter ai quarti

ROMA, 05 AGO - L'Inter si è qualificata per i quarti di finale di Europa league. Nell'ottavo di finale a turno secco, giocato a Gelsenkirchen, in Germania, i nerazzurri hanno battuto per 2-0 gli spagnoli del Getafe. L'Inter nei quarti - lunedì a Duesseldorf - affronterà la vincente di Bayer Leverkusen-Glasgow Rangers. (ANSA).