Fonseca, cessione Roma? Per noi c'è solo il Siviglia

ROMA, 05 AGO - "Noi siamo totalmente concentrati sul Siviglia, non pensiamo ad altre cose, solo alla partita". Mentre sull'asse Boston-Houston sta per concretizzarsi la cessione della Roma da James Pallotta al Gruppo Friedkin, in Germania Paulo Fonseca assicura che nella testa dei giocatori c'è esclusivamente l'impegno di domani negli ottavi di finale di Europa League. "Non ho bisogno di motivare la squadra, tutti sanno che questo è un momento importante" spiega il tecnico portoghese in conferenza stampa, anticipando il ballottaggio Pellegrini-Cristante in mezzo al campo e l'utilizzo di Zaniolo dal primo minuto ("è pronto per giocare") assieme a Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. (ANSA).