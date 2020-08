PGA Championship, Thomas sfida Woods e McIlroy

ROMA, 05 AGO - Sorteggi show per la 102esima edizione del PGA Championship, primo Major 2020 in programma da domani a domenica a San Francisco, in California. Justin Thomas, nuovo numero 1 al mondo, giocherà i primi due round della rassegna al fianco di Tiger Woods e Rory McIlroy. Thomas è chiamato a difendere la leadership mondiale, mentre Woods insegue il pokerissimo di successi nel torneo per eguagliare il record di Walter Hagen e Jack Nicklaus e diventare il giocatore più vincente di sempre sul PGA Tour (è fermo a 82 successi al pari di Sam Snead). Mentre McIlroy, scivolato al terzo posto del ranking, punta a riprendersi il trono lasciato prima a Jon Rahm (il suo regno è durato appena due settimane) e poi a Thomas. Attesa anche per il terzetto che vedrà protagonisti Brooks Koepka (campione delle ultime due edizioni del PGA Championship e alla ricerca di uno storico tris), Gary Woodland (vincitore dello Us Open 2019) e Shane Lowry (campione dell'Open Championship 2018). Sfida show pure tra Jordan Spieth (che sogna di completare il Grande Slam), Dustin Johnson (ex numero 1 mondiale) e Justin Rose (oro olimpico a Rio de Janeiro 2016). Mentre Rahm si troverà di fronte Sergio Garcia (per un derby spagnolo) e Phil Mickelson (a segno nel 2005), reduce dal secondo posto - nonostante una età non più giovanissima, 50 anni compiuti lo scorso 16 giugno - nel WGC-FedEx St. Jude Invitational a Memphis. Sul percorso del TPC Harding Park è ormai tutto pronto per il super match tra big mondiali. Sorteggi stellari per i primi due round del PGA Championship. (ANSA).