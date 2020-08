Casillas lascia, Real Madrid "Sei la nostra storia"

ROMA, 04 AGO - Iker Casillas dice basta. Il portiere ha annunciato che si ritira definitivamente dal calcio e il Real Madrid, il club che lo accolse quando aveva solo 9 anni, gli ha dedicato un grosso tributo sul proprio sito. "Per 25 anni hai difeso la nostra porta - si legge, nella nota - diventando uno dei nostri capitani più emblematici di tutti i tempi. Hai guadagnato l'amore del madridismo e sei diventato un simbolo dei valori che il Real Madrid rappresenta. Sei uno dei più importanti calciatori nei nostri 118 anni di storia, che amiamo e ammiriamo, un portiere dal comportamento esemplare". Casillas ha giocato 725 partite con la maglia del Real in 16 stagioni, vincendo 19 titoli: 3 Champions, 3 Coppe del Mondo per club, 2 Supercoppe europee, 5 Campionati spagnoli, 2 Coppe de Re e 4 Supercoppe nazionali. In Portogallo, con il Porto, ha vinto 2 campionati, una Coppa e una Supercoppa. Ha difeso la porta della Spagna 167 volte, vincendo una Coppa del mondo, 2 Europei e una Coppa del mondo Under 20. Casillas, inoltre, è stato nominato cinque volte nella FIFA FIFPro World XI ed è stato votato miglior portiere del mondo cinque volte dall'IFFHS. La sua impressionante carriera sportiva è stata riconosciuta con il premio Principe delle Asturie per lo sport, la Gran Croce del merito dell'Ordine reale dello sport, la medaglia d'oro del merito dell'Ordine reale dello sport e la medaglia d'oro della Comunità di Madrid. " Iker Casillas - conclude il messaggio - appartiene al cuore del Real Madrid e lo sarà per sempre. Il Real Madrid vorrebbe trasmettere a lui e alla sua famiglia l'amore del nostro club, che è il club della sua vita". (ANSA).