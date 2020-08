Conte 'non ho chiesto alla Juve se cacciano Sarri'

ROMA, 03 AGO - "In merito all'articolo uscito oggi su Repubblica. it smentisco categoricamente il fatto di aver sentito dirigenti e giocatori della FCJuventus chiedendo "ma Sarri lo cacciano?" Querelero' chi ha scritto quest'articolo e il direttore responsabile della testata". Lo dice Antonio Conte al telefono con l'ANSA, aggiungendo: "Ho sposato un progetto triennale con l'Inter e come ho sempre fatto nella mia vita lavorerò duramente e mi batterò con tutte le mie forze e con tutto quello che e' nelle mie possibilità affinche' sia un progetto vincente" (ANSA).