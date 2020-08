Calcagno: "Ipotesi Playoff? E' prematuro parlarne"

ROMA, 02 AGO - "La ripresa del calcio è un motivo di vanto per tutti noi, il sistema federale ha dato prova di grande maturità: ci siamo fatti trovare pronti, soprattutto se penso a quello che abbiamo vissuto durante il lockdown, a tutti i ragionamenti fatti per poter ripartire. Lo sforzo è stato molto grande e penso che il risultato sia stato il migliore possibile". Così Umberto Calcagno, presidente dell'Assocalciatori, a 90/o Minuto, su Rai 2. "L'ipotesi Playoff? Parlarne oggi è prematuro - aggiunge -. Anche se la coperta è corta stiamo ragionando su tutte le date disponibili e cercando di capire come dare un po' di respiro ai calciatori che hanno giocato tante partite. La ripartenza il 12 o il 19 settembre, per quanto riguarda la Serie A, prende in considerazione un giusto periodo di riposo. Stiamo ragionando su tante cose. Per fare questo serve l'ausilio della comunità scientifica: sarebbe bello poter migliorare i protocolli. Ma ricordiamoci che non c'è solo lo sport apicale, abbiamo la responsabilità di far ripartire il mondo dilettantistico. Abbiamo un milione di tesserati, tanti ragazzi che vivono di calcio e che hanno bisogno di ripartire. Ci attende un lavoro importante, dobbiamo continuare e capire dove si può arrivare in massima sicurezza". "La mia prossima campagna elettorale? Non posso certo competere con la carriera da calciatore di Marco Tardelli ma credo che, il lavoro fatto in Aic in questi 15 anni, penso abbia grande valore. Abbiamo ancora un agosto importante, che ci vedrà lavorare ogni giorno per i protocolli di ripresa, per le norme, i contratti. Da settembre in poi convocheremo l'Assemblea elettiva e, da quel momento, ci saranno 60 giorni per la campagna elettorale". (ANSA).