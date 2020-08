Calcio: Lukaku, l'Inter è sulla strada giusta

MILANO, 02 AGO - ''La Serie A è finita, ma stiamo ancora costruendo e siamo sulla strada giusta''. Così l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku traccia un bilancio sul campionato appena concluso, in un post su Instagram. ''Grazie ai tifosi per aver sostenuto la squadra durante tutta la stagione. A tutti i miei compagni, ragazzi siete stati straordinari, darei tutto me stesso per voi ogni singolo giorno. Sempre forza Inter'', conclude il centravanti belga. (ANSA).