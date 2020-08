L'Arsenal fa festa, la Fa Cup è sua

ROMA, 01 AGO - L'Arsenal ha battuto 2-1 il Chelsea in finale, aggiudicadosi la Fa Cup. Il successo è arrivato grazie a una doppietta di Pierre-Emerick Aubameyang, che ha ribaltato il vantaggio firmato da Christian Pulisic dopo 6' di gioco. Il centravanti gabonese ha fatto centro al 28' del primo tempo, per l'1-1 parziale, e al 22' della ripresa, fissando il punteggio. Nel finale brutto infortunio alla spalla per Pedro, giocatore del Chelsea con un probabile futuro alla Roma, che è uscito in barella. E' il primo successo dello spagnolo Mikel Arteta da quando - a fine dicembre dello scorso anno - si è seduto sulla panchina dei 'Gunners'. Una vera soddisfazione per l'ormai ex assistente di Pep Guardiola.E' stata la prima finale di FA Cup, dopo 139 edizioni, a giocarsi senza la presenza del pubblico sulle tribune dello stadio di Wembley, a Londra. Un segno dei tempi. (ANSA).