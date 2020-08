Serie A: Brescia-Sampdoria 1-1

ROMA, 01 AGO - Brescia e Sampdoria 1-1 (0-1) nell'anticipo della 38/a e ultima giornata del campionato di calcio di Serie A disputato allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. I gol: nel primo tempo al 41' Léris per gli ospiti, nel secondo tempo al 4' Torregrossa su rigore per i padroni di casa. Dopo 27' di gioco Quagliarella ha sbagliato un calcio di rigore per la Sampdoria, mandando il pallone fuori. (ANSA).