Calcio:Napoli;Osimhen,nuovo capitolo eccitante,darò massimo

ROMA, 31 LUG - "Il prossimo capitolo sarà il Napoli. E' molto eccitante e non vedo l'ora di scendere in campo con la squadra, voglio ringraziare i fan per le ultime settimane e darò sicuramente il massimo in campo per il bene del club. Non vedo l'ora di tornare in campo". Lo scrive si Instagram il nuovo attaccante del Napoli Victor Osimhen, che posta anche una sua foto con la maglia azzurra. (ANSA).