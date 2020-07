Calcio:Inzaghi,'Stagione memorabile, pieni voti a mia Lazio'

ROMA, 31 LUG - "Il mio primo pensiero ora è a Napoli, l'ultimo sforzo di una stagione lunghissima e vogliamo concluderla al meglio giocandoci con Inter e Atalanta il secondo posto. Queste ultime sono state 12 partite ravvicinate molto dure per noi, vogliamo chiudere al meglio questa stagione memorabile per tutti". Lo ha detto il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla conferenza di vigilia della trasferta di domani al San Paolo di Napoli, dove con una vittoria i biancocelesti possono ancora ambire al secondo posto e dove Ciro Immobile si gioca il record di 36 gol in Serie A di Higuain e la Scarpa d'Oro. Per Inzaghi, invece sarà la panchina numero 203 con la Lazio, un record assoluto: "Per me è un grande orgoglio - sentenzia l'allenatore biancoceleste - Che voto do alla stagione? Pieni voti. È stata una stagione memorabile per come è cominciata. Con un trofeo (la Supercoppa, ndr), le 11 vittorie consecutive e il ritorno in Champions che mancava da 13 anni". (ANSA).