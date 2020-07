Leghe da basket a volley "pubblico nei palazzetti è vitale"

MILANO, 31 LUG - "Senza un protocollo anti-covid sostenibile e senza il pubblico è impossibile ripartire: vuol dire mettere fine allo sport italiano". Dal basket alla pallavolo, si alza l'appello delle leghe impegnate all'interno Comitato 4.0, che include anche la Lnd del calcio, nella trattativa con il Governo. "Ci auguriamo novità nei prossimi giorni. A tutti gli sport serve una pianificazione certa e la possibilità di fare le proprie attività primarie, oltre a giocare a pallacanestro, anche vendere sponsorizzazioni, biglietti e abbonamenti", chiarisce all'ANSA Umberto Gandini, presidente della Legabasket. "Senza pubblico la nostra Serie A non arriva a Natale - avverte Mauro Fabris, a capo della Lega Pallavolo Femminile -. E' vitale: altrimenti calano le sponsorizzazioni, su cui speriamo arrivi la defiscalizzazione". Per Pietro Basciano, n.1 della Lnp (A2 e B del basket), "se aprono teatri e cinema non si capisce perché tenere chiusi palazzetti con spazi ampi. Così - continua - si blocca un movimento e nella nostra lega sono a rischio quasi 3mila posti di lavoro". (ANSA).