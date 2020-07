Sport: Spadafora, "procediamo spediti verso Riforma"

ROMA, 30 LUG - "Procediamo spediti verso la riforma dello Sport. Dopo gli incontri con i singoli partiti, oggi si è tenuta la riunione congiunta con le forze di maggioranza. Ringrazio tutti per il lavoro svolto finora": così, con un post pubblicato sulla sua pagina facebook, il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora. "Più tutele e più diritti per i lavoratori, più meritocrazia, una governance chiara, maggiore sicurezza, promozione sul territorio dello sport di base per tutti- scrive il ministro - Questi sono i nostri obiettivi ed è questa la strada tracciata insieme alle forze di maggioranza. È giunto il momento di dare dignità a migliaia di lavoratori, di atleti, di sportivi che quotidianamente mettono impegno e passione per far crescere lo Sport nel nostro Paese", conclude. (ANSA).