Siviglia: negativi i test, squadra torna al lavoro

ROMA, 30 LUG - Il Siviglia torna al lavoro, in vista della sfida di Europa League contro la Roma. E' stato lo stesso club andaluso, con un comunicato ufficiale, a informare che "i test anti-Covid 19 effettuati ieri sui componenti la prima squadra e i dipendenti del club hanno dato esito negativo, così come quelli che erano stato effettuati martedì". "Dopo questi due test negativi, la squadra del Siviglia, tranne Gudelj, che rimane isolato in casa dopo essere risultato positivo lunedì scorso, tornerà ad allenarsi", aggiunge la società. Il Siviglia informa che i calciatori "torneranno al lavoro oggi pomeriggio". Inoltre, la nota del club andaluso specifica: "Il personale è stato sottoposto a nuovi test che verranno ripetuti domani e lunedì, prima del viaggio in Germania per la fase finale del torneo europeo". Il Siviglia lascerà la Spagna martedì. La sfida contro la Roma è in programma giovedì prossimo, 6 agosto, con inizio alle 18,55. (ANSA).