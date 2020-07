Golf: Da Rahm a Garcia, spagnoli celebrano record Jimenez

ROMA, 30 LUG - Il golf spagnolo celebra Miguel Angel Jimenez, 56enne di Malaga che oggi a Birmingham, in occasione dell'Hero Open, festeggerà la 707esima apparizione in carriera sull'European Tour, nuovo primato assoluto. Da Jon Rahm (numero uno mondiale del green maschile) a Sergio Garcia, recordman per punti realizzati nella storia della Ryder Cup. Da José María Olazábal a Rafa Cabrera Bello. I big del golf iberico, attraverso un video pubblicato da Marca, rendono omaggio al traguardo raggiunto da "El Mechanico" (il suo soprannome). "Sei un campione, un orgoglio per il golf spagnolo ed europeo. Un punto di riferimento per tutti i giocatori". Questa la dedica di Rahm a Jimenez. "Felicità e complimenti per il record che oggi raggiungerai. Sei un grande", il parere di Olazabal. "Sei una colonna per quel che continui a fare in campo e fuori dal green. Complimenti per il meraviglioso traguardo". Garcia plaude così l'impresa del player di Malaga. Che supera oggi il precedente record dello scozzese Sam Torrance (fermo a 706 apparizioni), entrando nella leggenda dell'European Tour. (ANSA).