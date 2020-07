Ciclismo: Vegni, deluso ma nuova Milano-Sanremo bellissima

MILANO, 29 LUG - Mauro Vegni è "deluso" ma è convinto che il nuovo percorso della Milano-Sanremo sia "bellissimo". "Per la Riviera - spiega all'ANSA il Direttore dell'Area Ciclismo di RCS Sport - è un'occasione persa, sarebbe stato lo spot ideale per la ripartenza. Il nuovo percorso è molto interessante e tatticamente può portare a delle sorprese: con il Col di Nava a soli 60 chilometri dall'arrivo non escludo attacchi da lontano, alla Coppi, da ciclismo antico". (ANSA).