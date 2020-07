Golf: LPGA Tour riparte con il Drive On Championship

ROMA, 29 LUG - Dopo 166 giorni di stop, causa emergenza sanitaria, il LPGA Tour è pronto a ripartire da Toledo (Ohio, Usa) con il Drive On Championship (31 luglio - 2 agosto). Un'attesa lunga oltre cinque mesi. E ora il ritorno sul green per il primo (dopo i 4 andati in scena fino a febbraio prima del lockdown) di 18 eventi fino a dicembre. Un vero e proprio tour de force attende le giocatrici del massimo circuito americano del green femminile. A Toledo in 144 si contenderanno il titolo sul percorso dell'Inverness Club teatro, negli anni, di 4 US Open e due PGA Championship. All'appello però mancheranno tante campionesse sudcoreane, tra le migliori interpreti della disciplina. Ai nastri di partenza, tra le altre, non ci sarà infatti Jin Young Ko, regina mondiale. Per quel che riguarda la Top 10, quattro le giocatrici presenti: Nelly Korda (numero 2), Danielle Kang (n. 4), Minjee Lee (n. 8) e Lexi Thompson (n. 9). Chance di successo anche per Jessica Korda (sorella di Nelly), Lizette Salas, Stacy Lewis e Lydia Ko. Nell'Ohio attesa anche per Giulia Molinaro, unica azzurra in campo. Il montepremi è di 1.000.000 di dollari. (ANSA).