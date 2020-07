Xavi scalpita, sogno la panchina del Barcellona

ROMA, 28 LUG - "Mi sento bene, anche se per ora vivo in isolamento: però, la voglia di tornare sulla panchina c'è. Spero di poterlo fare presto. Con l'Al-Sadd ho vinto due titoli del Qatar, ho imparato tanto e punto a vincerne altrettanti. Non vedo l'ora di ricominciare". Così Xavi Hernandez, allenatore dell'Al-Sadd ed ex stella del Barcellona di Pep Guardiola, in un'intervista a Marca. Nei giorni scorsi Xavi è risultato positivo al Covid-19. Xavi ha confermato di "sognare la panchina del Barcellona". "L'ho sempre detto - le sue parole - che un giorno mi piacerebbe guidare la squadra blaugrana. Però ho il massimo rispetto per Quique Setien e auguro ai ragazzi i migliori successi. Se Messi può arrivare al Mondiale in Qatar? Leo è un animale da competizione. E' forte e veloce, sicuramente giocherà nell'Argentina al prossimo Mondiale". (ANSA).