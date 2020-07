Giudice: 11 fermati in Serie B, 2 turni a Castori

ROMA, 28 LUG - Il Giudice sportivo della Lega Calcio di Serie B, Emilio Battaglia, in relazione alle partite disputate ieri sera e valide per la 37/a giornata, fra i calciatori non espulsi ha squalificato per una giornata Adorni (Cittadella): Benali (Crotone), Bocic (Pescara), Caldirola (Benevento), Grillo Prates (Trapani), Gyomber (Perugia), Krajnc (Frosinone), Molina (Crotone), Odjer (Trapani), Paolucci (Entella), Rosi (Perugia). L'allenatore del Trapani, Fabrizio Castori, è stato squalificato per due giornate per avere, "al 6' del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale rivolgendo al direttore di gara espressioni ingiuriose; all'atto del provvedimento di espulsione reiterava tale atteggiamento". Simone Groppi, tecnico della Cremonese, invece, è stato fermato un turno per avere, "al 46' del primo tempo, uscendo dall'area tecnica, rivolto epiteti offensivi ai componenti della panchina della squadra avversaria". Infrazione rilevata dal IV Ufficiale. (ANSA).