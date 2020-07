Calcio: Pioli, crediamo ancora nel quinto posto (

MILANO, 28 LUG - Stefano Pioli "crede ancora nel quinto posto" e chiede al Milan "un ultimo sforzo" per rosicchiare alla Roma quattro punti nelle ultime due giornate: "Sappiamo che non dipende solo da noi, noi dobbiamo fare più punti possibile". Pioli, alla vigilia della gara contro la Sampdoria, mette anche in conto l'ipotesi di disputare i preliminari per accedere ai gironi di Europa League ma non si dice preoccupato per un calendario che a settembre diventerebbe compresso: "Ci faremmo trovare pronti, non cambierebbe la data del raduno. Certo, ci sarebbero tre partite in più da giocare con una preparazione limitata. Ma giocare tanto significa migliorare". (ANSA).