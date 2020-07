Ciclismo: Milano-Sanremo, salta passaggio su costa Savona

GENOVA, 28 LUG - Salta il passaggio della Milano-Sanremo nella zona del Savonese. Dopo la presa di posizione dei sindaci locali per i problemi legati al Covid e alla viabilità che, in un territorio interessato da un nuovo cluster di Coronavirus, hanno chiesto 600 steward per assicurare il distanziamento sociale durante il passaggio della Classica di ciclismo, l'organizzazione della corsa, RCS Sport/La Gazzetta dello Sport, ha deciso di 'tagliare' per la prima volta nella storia il percorso nella riviera ligure di ponente. (ANSA).