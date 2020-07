Lega Serie B: Assemblea sui calendari 2020/21

ROMA, 27 LUG - L'Assemblea ordinaria della Lega calcio di Serie B è stato convocata per mercoledì 29 luglio alle 10,30 in prima convocazione ed eventalmente in seconda convocazione per giovedì 30 luglio alla stessa ora. Fra i temi all'ordine del giorno: verifica poteri; calendario stagione 2020/21: date campionato e modalità di svolgimento; campionato Primavera 2 2019/20: valutazioni e determinazioni conseguenti; mutualità generale stagone 2020/21: valutazioni e determinazioni conseguenti; codice di autoregolamentazione: proposte di modifica o integrazione capo I art. 1 e 2, capo II art. 1, 3, 5, 6 e 7, introduzione art. 8, capo III art. 2, capo V art. 1.2, 1.5 e 1.7, allegato IV.B; area commerciale: aggiornamenti e determinazioni conseguenti; progetto Var: aggiornamenti e determinazioni conseguenti; regolamento per l'erogazione del contributo riveniente dal fondo salvacalcio: determinazioni conseguenti; comunicazioni del presidente; informativa del dg; 11) varie ed eventuali. L'Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie B, ma in conformità all'art. 73 co. 4 del citato Decreto Cura Italia (17 marzo 2020, n.18), convertito in Legge n.27 del 24 aprile 2020. La seduta si svolgerà esclusivamente mediante intervento degli aventi diritto in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previsti dal Decreto. (ANSA).