Calcio: Ancelotti promuove Sarri, ha fatto bene, merita Juve

ROMA, 27 LUG - "Scudetto meritato, anche se la Juventus quest'anno ha avuto più difficoltà rispetto al passato". così Carlo Ancelotti ai microfoni di Radio anch'io sport. "Non dimentichiamo -ha aggiunto l'ex tecnico del Napoli- che è arrivato un nuovo allenatore con idee diverse dai precedenti. Anche questo ha fatto sì che non sia stata una cavalcata come negli anni scorsi, c'è stata più incertezza, ma alla fine lo scudetto è stato meritato. Sarri ha avuto la capacità di adattarsi bene e il prossimo anno riuscirà a incidere di più". Ancelotti ha poi detto di non condividere l'opinione di chi ritiene che quello di Sarri non sia un profilo da Juventus: "non è giusto dire questo. Lui ha fatto molto bene al Napoli e al Chelsea e merita di stare su una grande panchina come quella della Juve. Poi è anche normale che quella panchina sia la più criticata essendo la squadra più importante". (ANSA).