Auto:vittorie per Basso e Crugnola al Rally di Roma Capitale

ROMA, 26 LUG - Il Rally di Roma Capitale ha inaugurato il Campionato Italiano Rally con due distinte gare suddivise nelle due tappe della gara che ha aperto il FIA European Rally Championship. Giandomenico Basso e Lorenzo Granai all'esordio sulla Volkswagen Polo GTI R5 curata da HK Racing ha dominato gara 1. In gara 2 successo per il varesino Andrea Crugnola navigato da Pietro Elia Ometto che hanno esordito sulla Citroen C3 R5 F.PF. Sport. Sul podio della prima giornata sono saliti i toscani Rudy Michelini e Michele Perna su Volkswagen Polo GTI ed in gara 2 il veronese Umberto Scandola e Guido D'Amore su Hyundai i20 R5, in netta rimonta dopo le noie di gara 1. Con un primo ed un secondo posto Basso è il primo leader del CIR, davanti a Michelini che a sua volta comanda il tricolore asfalto. Nelle prime due gare del CIR Junior tra gli under 26 del "Six Pack" di ACI Team Italia, sulle Ford Fiesta di Motorsport Italia con pneumatici Pirelli, successi per Andrea Mazzocchi, dominatore in gara 1 e leader dopo 2 gare, mentre l'astigiano Emanuele Rosso, si è aggiudicato gara 2 con 6 PS vinte. Gli italiani sono stati protagonisti anche della classifica europea che ha visto il dominio dei russi Alexey Lukyanuk e Dmitri Eremeev su Citroen C3 R5, Basso in 2^ posizione e sempre in attacco con scratch nella PS 7 e 8 e Michelini al 9° posto. Crugnola davanti a tutti in ben 8 PS sulle 9 della seconda giornata, mentre la 8 è stata vinta da Basso. (ANSA).