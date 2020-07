Golf: Stampa internazionale celebra impresa Paratore

ROMA, 26 LUG - Da Golf Channel a Golf Digest. Dalla BBC al Telegraph, passando per Marca e L'Equipe. Non solo la stampa italiana, anche quella internazionale ha celebrato l'impresa di Renato Paratore al Betfred British Masters, evento dell'European Tour di golf. "Dominante dall'inizio del torneo". L'Equipe applaude così il secondo trionfo in carriera sul massimo circuito continentale del green maschile del player azzurro. Mentre Golf Channel evidenzia la bravura del capitolino, il cui primo bogey "è arrivato solo alla 63ma buca (su un totale di 72, ndr) della rassegna". Golf Digest, tra i principali siti specializzati di golf al mondo, parla dell'exploit del "giovane italiano Paratore che ha lasciato il segno a Newcastle". Mentre il quotidiano spagnolo Marca e i tabloid britannici BBC e Telegraph si limitano a raccontare il successo del 23enne capitolino, sugli scudi. E l'Italia si coccola il "golden boy" del golf tricolore, che ora punta il pass per lo US Open 2020 (17-20 settembre a Mamaroneck, New York) e i Giochi di Tokyo. (ANSA).