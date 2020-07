Golf: Malagò "Grande Paratore, un successo strepitoso"

ROMA, 25 LUG - "Che impresa! @ParatoreRenato fa sventolare il tricolore conquistando il @british_masters dell'#EuropeanTour di #Golf. Un successo strepitoso, il primo per lo #sport azzurro in un torneo post-ripartenza. Grande Renato, un segnale importante anche per la @Federgolf verso #Tokyo2020". E' il tweet pubblicato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha voluto celebrare il trionfo di Renato Paratore nel British Masters, il primo 'vero' torneo disputato dopo il famigerato stop. (ANSA).