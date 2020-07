Zanardi: San Raffaele, pomeriggio trascorso serenamente

MILANO, 25 LUG - "Nella giornata di oggi sono proseguiti gli accertamenti diagnostici e il piano terapeutico per stabilizzare", le condizioni Alex Zanardi, ricoverato da ieri nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica dell'ospedale San Raffaele di Milano. Lo rende noto l'ospedale spiegando che "il pomeriggio è trascorso serenamente". Come fanno sapere dal San Raffaele, i familiari dell'ex pilota, d'accordo con il professor Luigi Beretta, che dirige l'unità operativa di terapia intensiva neurochirurgica, "hanno deciso, al momento, di dare informazioni minime per concentrarsi il più possibile sulle cure ad Alex". (ANSA).