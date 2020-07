Golf: Paratore festeggia il British Masters "Fantastico"

ROMA, 25 LUG - "Sono davvero felice, non è stato facile ma ho giocato bene. E' una vittoria fantastica". Questa la gioia di Renato Paratore dopo il trionfo al British Masters, torneo dell'European Tour di golf. Una vittoria che permette all'azzurro di volare al sesto posto della Race to Dubai. Per Paratore anche una sorpresa da parte dell'European Tour che, con un collegamento video, ha permesso al player romano di parlare con la mamma Cristina subito dopo l'impresa. "Che sorpresa - esclama Paratore - lei è la mia mamma. Grazie mille". (ANSA).