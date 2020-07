Moto: Andalusia, a Vinales 3/e libere, Marquez 19/o

ROMA, 25 LUG - Il pilota della Yamaha Maverick Vinales ha fatto il miglior tempo nelle terze prove libere in vista del motogp di Andalusia, che si correrà domani sul circuito di Jerez de la Frontera. Lo spagnolo ha preceduto di un nulla, appena 59 millesimi, il francese della Yamaha non ufficiale Fabio Quartararo, terzo tempo per l'australiano Jack Miller con la sua Ducati non ufficiale a 126 millesimi. Il campione del mondo Marc Marquez, in sella alla moto a soli 4 giorni dall'operazione al braccio destro, ha fatto il 19mo tempo, ed ha concluso la sua prova mostrando fastidio per il dolore al braccio; ora sta ragionando con i medici del suo staff per decidere se proseguire il week end in pista o in tribuna. Quanto agli altri italiani, Francesco Bagnaia ha fatto il quinto tempo a 263 millesimi da Vinales, Danilo petrucci è sesto a 353 millesimi, Valentino Rossi in ritardo di 404 millesimi sul suo compagno di scuderia. La parola passa alle qualifiche del pomeriggio (ANSA).