Giro: Sicilia fa da prologo, via con la crono Monreale-Palermo

ROMA, 24 LUG - Una crono individuale, un arrivo in salita sull'Etna e 2 tappe miste faranno da prologo al 103/o Giro d'Italia di ciclismo, organizzato da Rcs Sport-La Gazzetta dello Sport, in programma dal 3 al 25 ottobre. E' la 9/a grande partenza della corsa rosa dall'Isola. Si partirà sabato 3 ottobre con la 1/a tappa, una crono individuale Monreale-Palermo, lunga 16 km. Domenica 4 ottobre da Alcamo ad Agrigento (150 km), con finale da finisseur. La 3/a frazione, Enna-Etna (Piano Provenzana 1.775 metri) di 150 km, sarà il primo arrivo in quota del Giro, lunedì 5 ottobre. Una salita inedita, già scalata in parte nel 2011, attaccata da nord (Linguaglossa) per giungere a Piano Provenzana. Martedì 6 ottobre ultima tappa sull'Isola, con la 4/a frazione da Catania a Villafranca Tirrena (138 km). (ANSA).