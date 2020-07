Calcio: De Ligt 'delusi, ma mancano solo tre punti'

TORINO, 24 LUG - "Risultato deludente…Teniamo la testa alta! Mancano ancora 3 punti". La sconfitta contro l'Udinese brucia in casa Juventus e Marrhijs De Ligt, nel suo commento social, non lo nasconde. Alla Dacia Arena, i bianconeri hanno sprecato il primo match point scudetto: il difensore olandese, però, ricorda che serve soltanto una vittoria per mettere le mani sul Tricolore. (ANSA).