Bayern ecco Sané, Rummenigge: "Ce lo ha chiesto Flick"

ROMA, 24 LUG - "Con Leroy abbiamo ingaggiato un giocatore che fa la differenza per il suo modo di giocare e di stare in campo". Così l'ex portiere Oliver Kahn, oggi componente del Direttivo del Bayern Monaco, si è espresso durante la presentazione di Leroy Sané, l'attaccante che il club tedesco ha prelevato dal Manchester City. Sané non è l'unico rinforzo dei neocampioni di Germania (per l'ottava volta di seguito): ci sono anche il jolly Tanguy Kouassi e il portiere Alexander Nuebel. Per il presidente del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, Sané è un giocatore che il club ha "fortemente voluto, perché chiesto espressamente dall'allenatore Hansi Flick", che ha trascinato la squadra verso un titolo divenuto complicato a un certo punto della stagione. (ANSA).