Calcio: Salvini, bene riconferma Pioli, ha fatto risultati

FIRENZE, 24 LUG - Per la conferma di Stefano Pioli come allenatore del Milan "sono molto contento, in base ai risultati mi sembrava sciocco fare il contrario". Lo ha affermato Matteo Salvini, segretario della Lega e tifoso rossonero, intervenendo oggi a Lady Radio. "Il Milan - ha aggiunto - ha cambiato tanti allenatori negli ultimi anni: se c'è uno che infila una serie di risultati convincenti, perché cambiarlo?". Tuttavia, secondo Salvini, il campionato della ripresa post-Covid "non è un vero campionato", soprattutto per l'assenza dei tifosi dagli stadi. "Se riaprono in sicurezza - ha detto - teatri, musei, piscine, perché non puoi far entrare 10mila tifosi tesserati, che stanno ognuno a 5 metri dall'altro?". (ANSA).