Joao Mario torna all'Inter, la Lokomotiv Mosca non lo riscatta

MILANO, 23 LUG - Joao Mario non è stato riscattato dalla Lokomotiv Mosca, dove ha giocato in prestito in questa stagione, dunque il portoghese tornerà all'Inter. Lo annuncia il club russo, sui propri profili social. Il centrocampista ha un contratto con il club nerazzurro fino al 2022. "Adesso trascorrerò alcuni giorni in vacanza - ha spiegato Joao Mario, a Record - e penserò al mio futuro. Ho saputo attraverso i miei rappresentanti che c'è interesse da parte di diversi importanti club europei, quindi studierò con calma il prossimo passo della mia carriera". (ANSA).