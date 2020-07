Spadafora, Gualtieri non mortifichi mondo dello sport

ROMA, 23 LUG - "Mi appello al ministro dell'economia Gualtieri, non mortifichi il mondo dello sport. Il credito d'imposta sulle sponsorizzazioni sportive può concretizzarsi grazie ai fondi disponibili per lo sport con lo scostamento di bilancio" approvato ieri sera dal consiglio dei ministri. Così il ministro dello sport Vincenzo Spadafora in una diretta sul suo profilo fb. "In una prima fase non eravamo riusciti a trovare le risorse. Poi il ministro Gualtieri non ha dato copertura alla misura in fase di conversione del decreto Rilancio. Ora io tornerò a fare la mia battaglia in consiglio dei ministri cercando di attingere ai fondi accantonanti con lo scostamento di bilancio. Mi auguro che col provvedimento di prossima settimana possano esserci i soldi per il credito imposta". In questo senso Spadafora ha rivolto un appello specifico al ministro dell'economia: "Gualtieri non mortifichi un mondo straordinario come quello dello sport". (ANSA).