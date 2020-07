Moto: Via libera dei medici, Marquez correrà a Jerez

ROMA, 23 LUG - Marc Marquez, operato martedì a Barcellona per ridurre la frattura dell'omero destro, ha ricevuto il via libera dei medici di Jerez e sarà in pista per il gran premio di Andalusia di domenica. Sul sito ufficiale della Motogp è stato infatti confermato l'ok a correre da parte dello staff sanitario. Il campione del mondo spagnolo non dovrebbe partecipare alle libere, ma porterebbe la sua Honda direttamente nelle qualifiche di sabato. (ANSA).