Golf: Stenson al numero 1 Rahm: "Rendimi un autografo"

ROMA, 22 LUG - Una maglietta firmata nel 2007 al Volvo Masters, in Spagna, a un giovanissimo Jon Rahm, allora 13enne e tra gli spettatori dell'evento dell'European Tour. Henrik Stenson, golfista svedese, all'epoca era tra i 20 migliori giocatori del ranking mondiale. E alla richiesta di quel giovanissimo ragazzo non si tirò certo indietro. Ma adesso il player scandinavo vuole che quel favore gli venga restituito. E con un post su Instagram invita lo spagnolo, nuovo numero 1 al mondo del green maschile, a concedergli un autografo. "Puoi firmarmi la maglietta la prossima settimana?". Questa la richiesta di Stenson, vicecampione olimpico ai Giochi di Rio de Janeiro 2016 e compagno di squadra di Rahm nell'euro-trionfo alla Ryder Cup 2018 di Parigi. Il tutto immortalato da una foto già virale sul web in cui lo svedese si prestò a un autografo per Rahm quand'era solo un giovane appassionato di golf. Tredici anni dopo l'iberico è il nuovo padrone della disciplina. (ANSA).