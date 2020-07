Barcellona: è Aubameyang l'alternativa a Lautaro

ROMA, 21 LUG - Nei giorni scorsi, a suon di gol, ha trascinato l'Arsenal verso la finale della FA Cup. Pierre-Emerick Aubameyang, 31 anni, da tempo è nell'agenda degli emissari del Barcellona, che lo considerano la vera alternativa all'argentino Lautaro Martinez, nel caso in cui l'acquisto dell'interista fallisse. Il contratto del gabonese con l'Arsenal scadrà nel 2021 e finora non sono emersi segnali di rinnovo, almeno secondo quanto scrive il Mundo Deportivo. Prima di firmare il prolungamento con i 'Gunners', secondo il giornale spagnolo, il centravanti vuole aspettare che si presenti la possibilità concreta di trasferirsi in catalogna, per indossare la maglia blaugrana. Il Barcellona non lo perde di vista, ben consapevole del fatto che difficilmente il giocatore firmerà ancora con il club londinese, dopo averlo portato nella finale della FA Cup con una doppietta al Manchester City del 'barcelonista' Pep Guardiola. (ANSA).