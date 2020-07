Suso ringrazia: "Milan come la mia famiglia"

ROMA, 21 LUG - "Un grazie al Siviglia e un grazie anche al Milan, che per anni è stato come la mia famiglia. Per sempre rossonero". Così Jesus Joaquin Fernandez Saez de la Torre, meglio conosciuto come Suso, ha salutato i tifosi di fede rossonera dopo che è stato ufficializzato il suo passaggio definitivo al Siviglia. "Da bambino sognavo di giocare la Champions e adesso questo sogno è diventato realtà", ha scritto sul proprio account di Instagram. Suso a gennaio è passato dal Milan al Siviglia, con la formula del prestito con diritto di riscatto da parte del club andaluso se fosse andato in Champions. Detto, fatto. Il cartellino dell'esterno d'attacco è stato pagato 24 milioni. In Serie A, Suso ha giocato anche nel Genoa. (ANSA).